2018-11-09T11:09:18+03:00
Происшествия

В Перми нелегал насиловал малолетнего сына своей бывшей гражданской жены

Гражданин Узбекистан отправится в колонию строгого режима на 16 лет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми завершился суд над 42-летним гражданином Республики Узбекистан. Мигрант, проживавший в краевой столице нелегально, в начале этого года неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетнего сына своей бывшей сожительницы.

Следователи доказали три случая издевательств над ребенком в течение месяца (с 24 января по 24 февраля 2018 года).

42-летний мужчина был признан виновным в совершений преступлений. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Кроме того, в Кунгуре перед судом предстанет 26-летний насильник. В августе этого года он напал на незнакомую женщину в сосновом бору рядом с Кунгурской городской больницей прямо посреди белого дня. Молодой человек совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

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