2018-11-09T10:50:07+03:00
Общество

Корпоративная команда «Т Плюс» примет участие в благотворительном «Тёплом забеге» в Перми

Он состоится уже 11 ноября
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Фото компании "Т Плюс"Фото компании "Т Плюс"
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11 ноября сотрудники Пермского филиала «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» и «ЭнергосбыТ Плюс» примут участие в благотворительном мероприятии — «Тёплый забег», которое состоится в Перми на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) по адресу: ул. Букирева, 15. Стартовые взносы участников будут направлены на поддержку подопечных благотворительного фонда «Дедморозим» и воспитанников детских домов-интернатов в Пермском крае.

Трасса забега будет круговой и пройдёт по всему кампусу университета. Организаторы предлагают на выбор участников 3 индивидуальные дистанции: 7 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 16 лет), 3 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 11 лет) и детский забег 600 м (для детей от 0 до 10 лет и их сопровождающих). Также в командном зачёте можно побороться за звания самой яркой, быстрой или выносливой команды.

«Тёплый забег» организован фондом помощи детям «Дедморозим» и общественным движением «Первое Пермское Беговое», при поддержке ПГНИУ. Генеральный спонсор мероприятия — Группа «Т Плюс», крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

Благотворительное беговое мероприятие проводится при поддержке «Т Плюс» второй год подряд. «Год назад «Теплый забег» стал самым масштабным благотворительным забегом в истории Перми по количеству участников, объединив тысячи неравнодушных людей. И в этом году энергетики «Т Плюс» вновь поддержат подопечных фонда «Дедморозим», выступая не только генеральными партнёрами, но и активными участниками акции. Мы умеем согревать не только теплом, но и добрыми делами», — говорит Антон Трифонов, ди ректор Пермского филиала «Т Плюс» и капитан корпоративной беговой команды.

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