Осудили зачинщика беспорядков в колонии Чусового

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-09T09:40:20+03:00

Ему добавили 1 год и 5 месяцев строгого режима

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Закончен суд над зачинщиком беспорядков в исправительной колонии в Чусовском районе. 18 августа в спальном помещении отряда, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, 30-летний мужчина предпринял попытку организации массовых беспорядков. Также он избил заключенного, который сотрудничал с руководством исправительного учреждения. сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

30-летний заключенный был осужден за дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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