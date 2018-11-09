2018-11-09T09:40:20+03:00
Общество

Осудили зачинщика беспорядков в колонии Чусового

Ему добавили 1 год и 5 месяцев строгого режима
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Закончен суд над зачинщиком беспорядков в исправительной колонии в Чусовском районе. 18 августа в спальном помещении отряда, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, 30-летний мужчина предпринял попытку организации массовых беспорядков. Также он избил заключенного, который сотрудничал с руководством исправительного учреждения. сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

30-летний заключенный был осужден за дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы писали, что в Перми осудили лидера преступного сообщества. Банда занималась распространением наркотиков и психотропных веществ. Глава ОПГ получил тринадцать лет строгого режима. Другим участникам группы грозит пожизненное заключение

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