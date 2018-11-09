Осудили зачинщика беспорядков в колонии Чусового
Закончен суд над зачинщиком беспорядков в исправительной колонии в Чусовском районе. 18 августа в спальном помещении отряда, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, 30-летний мужчина предпринял попытку организации массовых беспорядков. Также он избил заключенного, который сотрудничал с руководством исправительного учреждения. сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
30-летний заключенный был осужден за дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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