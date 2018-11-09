В Прикамье мужчина набросился на улице на знакомую и начал душить

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-09T09:28:45+03:00

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В августе прошлого года в Чердыни в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что на нее напал на улице мужчина и стал душить.

В ходе дознания выяснилось, что 41-летний мужчина увидел знакомую, которая пыталась разнять дерущихся мужа и приятеля. Житель Чердыни подошел к ней сзади, за одежду и повалил на землю. Бедная женщина упала лицом вниз, а нападавший сел ей на спину, схватил руками горло гражданки и начал сдавливать, обещая при этом убить.

Перепуганная женщина пошла в полицию. Стражи порядка сразу задержали хулигана. Выяснилось, что на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, в Прикамье мужчина обокрал индивидуального предпринимателя, который взял его на работу.