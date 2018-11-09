2018-11-09T09:26:13+03:00
Происшествия

В Прикамье «Газель» с газовыми плитами столкнулась с КамАЗом

«Газель» вылетела в кювет, весь товар разбросало по дороге
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
скриншот из видеоскриншот из видео
Изменить размер текста:

На трассе Чусовой - Горнозаводск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.

Очевидцы ДТП отмечают, что «Газель» ехала на большой скорости и врезалась в КамАЗ. Машину разворотило и она улетела в кювет. Из кузова «Газели» выпало все, что она везла.

Ранее мы писали, что в Перми фургон сшиб 81-летнюю пенсионерку. Водитель, сдавая задним ходом, не заметил пожилую женщину. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, авария произошла по вине 33-летнего водителя фургона ГАЗ из Екатеринбурга. Двигаясь задним ходом по технологическому проезду со стороны проспекта Парковый в направлении ул. Подлесной, он допустил наезд на пенсионерку, которая шла в попутном направлении.В результате ДТП пожилая женщина получила переломы и ушибы ноги. С травмами она госпитализирована в больницу.В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

В Прикамье два грузовика столкнулись на трассе Чусовой-Горнозаводск .АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР Пермь

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Корпоративная команда «Т Плюс» примет участие в благотворительном «Тёплом забеге» в Перми
Осудили зачинщика беспорядков в колонии Чусового
В Прикамье мужчина набросился на улице на знакомую и начал душить
Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжат стратегическое партнерство
Полпред Президента в ПФО положительно оценил промышленный потенциал Пермского края
В Прикамье ребенок пострадал в ДТП из-за отсутствия тротуара
«Напал на женщину у больницы». В Прикамье будут судить насильника
«Помогите найти мальчика». Пропавшего в Удмуртии подростка ищут в Перми
В Пермском крае в выходные похолодает до -20 градусов
Мужчина, укравший сотовый телефон на вокзале Пермь-II, задержан в Тюмени
Пермские власти сообщили о продолжении сотрудничества с «ЛУКОЙЛом»
53-летний житель Прикамья случайно утопил в ванной отца-инвалида
В Перми составили антирейтинг 10 управляющих компаний, задолжавших за тепло 1,4 миллиарда рублей
Вице-премьер Прикамья Ирина Ивенских стала депутатом Законодательного собрания
Житель Прикамья, убивший одного человека и покалечивший другого, признан невменяемым
«Бабушка, я сбил пешехода, нужны деньги». В Перми задержали лжевнука, похитившего у пенсионерки 30 тысяч рублей