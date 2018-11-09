В Прикамье «Газель» с газовыми плитами столкнулась с КамАЗом

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-09T09:26:13+03:00

«Газель» вылетела в кювет, весь товар разбросало по дороге

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На трассе Чусовой - Горнозаводск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей.

Очевидцы ДТП отмечают, что «Газель» ехала на большой скорости и врезалась в КамАЗ. Машину разворотило и она улетела в кювет. Из кузова «Газели» выпало все, что она везла.

Ранее мы писали, что в Перми фургон сшиб 81-летнюю пенсионерку. Водитель, сдавая задним ходом, не заметил пожилую женщину. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, авария произошла по вине 33-летнего водителя фургона ГАЗ из Екатеринбурга. Двигаясь задним ходом по технологическому проезду со стороны проспекта Парковый в направлении ул. Подлесной, он допустил наезд на пенсионерку, которая шла в попутном направлении.В результате ДТП пожилая женщина получила переломы и ушибы ноги. С травмами она госпитализирована в больницу.В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.