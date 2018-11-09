2018-11-09T07:37:01+03:00
Общество

Полпред Президента в ПФО положительно оценил промышленный потенциал Пермского края

На ПНОСе ему представили производственные объекты
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Фото пресс-службыФото пресс-службы
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8 ноября в Пермь с рабочим визитом приехал Игорь Комаров, назначенный в сентябре полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым и главным федеральным инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым он посетил ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) и научно-образовательного центра «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» ПНИПУ (НОЦ).

На ПНОСе Игорю Комарову представили производственные объекты: центральный пункт управления предприятием и тепловую электростанцию мощностью 200 МВт (ТЭС-200).

Во время посещения научно-образовательного центра ПНИПУ (НОЦ) была презентована система подготовки специалистов нового уровня, которая там ведется. Для этого используются подходы практико-ориентированного образования и созданной системы знаний «опережающей события». В частности, в научно-образовательном центре размещается 5 лабораторий нефтегазового сектора, которые позволяют не только осваивать цифровые технологии, но и искать решения реальным производственным задачам предприятий «ЛУКОЙЛа». Ежегодно обучение здесь проходит около 200 студентов пермского политеха.

Директор НОЦ «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» Павел Илюшин представил гостям научного центра цифровую модель нефтяного месторождения, которая была разработана пермскими учеными.

«Этот цифровой двойник месторождения дает нам возможность моделирования разработки и электронной паспортизации процесса, – пояснил Павел Илюшин. – Данный программный продукт позволяет проводить гидравлические расчёты и подбор оборудования в динамике. Это уникальная технология подтвердила свою эффективность на практике».

Гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, подчеркнул, что существующий сейчас аналог такого программного обеспечения существенно уступает по характеристикам и существенно дороже в обслуживании. «Применяемый сейчас аналог обходится порядка 120 млн рублей в год и дает погрешность около 30%. Эта разработка сокращает долю погрешности до 5%. Сейчас ни одна процедура на нефтяном промысле не происходит без анализа всего процесса на цифровом двойнике. Таким образом мы сводим ошибки к минимуму», – подчеркнул руководитель пермского подразделения.

Полпред Президента РФ в ПФО, губернатор Пермского края и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» высоко оценили научный потенциал образовательного центра и перспективы цифровой скважины.

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