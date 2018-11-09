В Прикамье ребенок пострадал в ДТП из-за отсутствия тротуара

СЕГОДНЯ 07:31 2018-11-09T07:32:20+03:00

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В Нытвенском районе в деревне Шумиха в ДТП пострадал ребенок. Одной из причин аварии стало отсутствие тротуара. Несовершеннолетний был вынужден идти по дороге.

Прокуратура района провела проверку и пришла к выводу, что автомобильную дорогу нужно обустроить тротуарами для пешеходов. Эта обязанность возложена на администрацию района. Суд удовлетворил требования прокурора, чиновникам установлен срок для добровольного устранения нарушений, отметили в краевой прокуратуре.

Тем временем, в Перми составили антирейтинг 10 управляющих компаний, задолжавших за тепло 1,4 миллиарда рублей. Это треть всего «теплового» долга в 4 миллиарда рублей. Кроме того, в Прикамье расследуется около 30 уголовных дел в отношении директоров УК, допускающих неплатежи за теплоэнергию. Установлены факты мошенничества со средствами жителей, создание «серых» расчетных центров, оплата фиктивных работ фирмам - «однодневкам».