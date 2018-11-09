2018-11-09T07:06:28+03:00
Происшествия

«Напал на женщину у больницы». В Прикамье будут судить насильника

Следствие закончено, вина мужчины доказана
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кунгуре перед судом предстанет 26-летний насильник. В августе этого года он напал на незнакомую женщину в сосновом бору рядом с Кунгурской городской больницей прямо посреди белого дня. Молодой человек совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем, 53-летний житель Прикамья случайно утопил в ванной отца-инвалида. 26 июня он перенес недееспособного отца-инвалида в ванну, чтобы помыть. Включив в воду, он оставил его без присмотра. В результате небрежных действий инвалид утонул. Лысьвенца будут судить не только за причинение смерти по неосторожности, но и за жестокое обращение со своим отцом. В течение нескольких дней до трагической гибели он жестоко избивал его.

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