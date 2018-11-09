2018-11-09T06:49:00+03:00
Происшествия

«Помогите найти мальчика». Пропавшего в Удмуртии подростка ищут в Перми

17-летний Леонид Косарев ушел из дома 7 ноября в 14 часов
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсетиФото: архив "КП"
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Пермские волонтеры просят помочь в розыске 17-летнего Леонида Павловича Косарева. 7 ноября около 14 часов он ушел из дома в поселке Кез в неизвестном направлении. Родственники подростка предполагают, что он мог направиться в Пермь.

Приметы пропавшего Леонида Косарева: на вид 17 лет, рост 160 см, худощавый, волосы русые, короткая стрижка, глаза карие.

Был одет в темно-синюю шапку, темно-синие брюки и черные кроссовки. Взял с собой рюкзак серого цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону: 8 (919) 918-94-33 или в полицию 02 (с мобильных 102).

Ранее мы писали, что в Перми 6 ноября вышел из дома в микрорайоне ПДК в Орджоникидзевском районе и пропал 60-летний Валерий Зырянов. Мужчина - инвалид II группы, жил у своего брата Андрея. Валерий болен шизофренией и нуждается в медицинской помощи.

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