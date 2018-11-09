В Пермском крае в выходные похолодает до -20 градусов

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-09T06:25:25+03:00

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В Пермском крае начинается резкое похолодание, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. А вот снега почти не будет.

9 ноября ожидается переменная облачность без осадков, с максимальной температурой в пределах -5...-10°. В последующие дни сохранится морозная погода без осадков.

Пик похолодания ожидается в воскресенье, когда территория края окажется под влиянием гребня мощного антициклона. В Перми температура в ночь на 11 ноября может опуститься до -15°, в низких местах по краю – приблизиться к -20°.

Синоптики прогнозируют, что антициклон будет определять погоду в Пермском крае неопределенно продолжительное время. При этом температура на севере края в начале следующей недели будет выше, чем на юге, но оттепелей не ожидается. Вероятность осадков по северу также выше, чем по югу края. На юге края ожидается продолжительный период бесснежной морозной погоды.