2018-11-09T06:10:03+03:00
Происшествия

Мужчина, укравший сотовый телефон на вокзале Пермь-II, задержан в Тюмени

Возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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На станции Пермь-II у женщины украли телефон 20 000 рублей. Вор воспользовался моментом, когда пассажирка покупала билеты в зале железнодорожного вокзала.

Сотрудники транспортной полиции опросили свидетелей, проанализировали видеозаписи с камер наблюдения и установили подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний житель Пермского края.

Оказалось, что мужчина уже уехал из Перми и направляется на поезде «МоскваВладивосток» в сторону Тюмени.

Через несколько часов мужчина был задержан в Тюмени. Сотовый телефон изъят. На подозреваемого в краже заведено уголовное дело.

Тем временем, в Перми задержали лжевнука, похитившего у пенсионерки 30 тысяч рублей. Пожилая женщина не сразу поняла, что стала жертвой мошенника. 27-летний житель Березников в июне позвонил 63-летней женщине и представился внуком. «Бабушка, я сбил женщину, нужны деньги», - заявил лжеродственик. Он также добавил, что пострадавшая лежит в больнице и ему нужно 120 тысяч рублей, чтобы его отпустили на свободу. Пожилая женщина поверила мошеннику. Она сказала, что такой крупной суммы у нее нет, но может дать 30 тысяч.

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