Пермские власти сообщили о продолжении сотрудничества с «ЛУКОЙЛом»

СЕГОДНЯ 05:58 2018-11-09T05:59:06+03:00

Протокол о взаимодействии был подписан в присутствии полпреда ПФО Игоря Комарова

Изменить размер текста: A A

Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» в присутствии полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова подписали протокол о взаимодействии в новом здании ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть».

Согласно документу нефтяная компания будет участвовать в создании комфортной среды в городах и селах, ремонте дорог, развитии сельских домов культуры. Особое внимание планируется уделить доступности образования и спорта. На следующий год компания продолжит поставлять природный газ в Чернушинский, Куединский, Кунгурский, Осинский районы, а также обеспечивать сельхозтоваропроизводителей края горюче-смазочными материалами.

По словам губернатора Пермского края, центр компании, базирующийся в Перми, является примером уникального сочетания научного подхода с современными технологиями. Развитие научного центра обеспечит спрос на специальности, связанные с информационными технологиями в наших вузах и обеспечит будущих специалистов рабочими местами

В новом здании научного центра ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» будут работать порядка 850 высококвалифицированных сотрудников. Они обеспечат подразделения нефтяной компании по всей стране проектно-сметной документацией приоритетных проектов, будут вести научно-техническое сопровождение освоения месторождений и подсчет геологических запасов ресурса.