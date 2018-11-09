2018-11-09T05:59:06+03:00
Общество

Пермские власти сообщили о продолжении сотрудничества с «ЛУКОЙЛом»

Протокол о взаимодействии был подписан в присутствии полпреда ПФО Игоря Комарова
Константин КЯКИНЕН
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Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» в присутствии полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова подписали протокол о взаимодействии в новом здании ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть».

Согласно документу нефтяная компания будет участвовать в создании комфортной среды в городах и селах, ремонте дорог, развитии сельских домов культуры. Особое внимание планируется уделить доступности образования и спорта. На следующий год компания продолжит поставлять природный газ в Чернушинский, Куединский, Кунгурский, Осинский районы, а также обеспечивать сельхозтоваропроизводителей края горюче-смазочными материалами.

По словам губернатора Пермского края, центр компании, базирующийся в Перми, является примером уникального сочетания научного подхода с современными технологиями. Развитие научного центра обеспечит спрос на специальности, связанные с информационными технологиями в наших вузах и обеспечит будущих специалистов рабочими местами

В новом здании научного центра ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» будут работать порядка 850 высококвалифицированных сотрудников. Они обеспечат подразделения нефтяной компании по всей стране проектно-сметной документацией приоритетных проектов, будут вести научно-техническое сопровождение освоения месторождений и подсчет геологических запасов ресурса.

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