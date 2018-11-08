2018-11-08T19:42:38+03:00
Общество

53-летний житель Прикамья случайно утопил в ванной отца-инвалида

Ему грозит до 2 дет лишения свободы
Андрей МАТЛИН
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Судьи оценят поступок лысьвенца.Судьи оценят поступок лысьвенца.
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В Лысьве будут судить 53-летнего местного жителя.

- 26 июня он перенес недееспособного отца-инвалида в ванну, чтобы помыть, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Включив в воду, он оставил его без присмотра. В результате небрежных действий инвалид утонул.

Лысьвенца будут судить не только за причинение смерти по неосторожности, но и за жестокое обращение со своим отцом. В течение нескольких дней до трагической гибели он жестоко избивал его.

- Следствием установлено, что в период с 23 по 26 июня он нанес ему множество ударов по разным частям тела, причинив вред здоровью средней тяжести, - сообщили в следственном управлении. – Расследование закончено, материалы уголовного дела переданы в суд.

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