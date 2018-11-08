2018-11-08T16:57:39+03:00
Общество

Вице-премьер Прикамья Ирина Ивенских стала депутатом Законодательного собрания

Ей достался депутатский мандат Александра Шицына, назначенного министром ЖКХ
Андрей МАТЛИН
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Побыв вице-премьером, Ирина Ивенских вновь вернулась в депутаты. Фото: страница в "Фейсбук".Побыв вице-премьером, Ирина Ивенских вновь вернулась в депутаты. Фото: страница в "Фейсбук".
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Кадровая «рокировка» произошла в двух ветвях краевой власти Прикамья.

На едином портале избирательных комиссий каря появилось сообщение о том, что на заседании крайизбиркома принято решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Пермского края заместителю председателя краевого правительства Ирине Ивенских .

- Пост депутата Законодательного Собрания Пермского края освободился после сложения депутатских полномочий Александром Шицыным, избранным по партийным спискам «Единой России», - сообщили в избиркоме. - В связи с отказом от мандата следующего кандидата в региональной группе «Соликамская № 13» Кирилла Кочкина – мандат стал «плавающим». Учитывая предложение регионального политсовета «Единой России», избирательная комиссия Пермского края приняла решение о передаче вакантного мандата Ирине Ивенских.

Законотворческая работа уже знакома Ирине Ивенских. Она уже избиралась депутатом Законодательного собрания Пермского края от «Единой России» в декабре 2011 года, будучи директором лицея №10.

В январе 2015 года бывший губернатор Виктор Басаргин назначил Ирину Ивенских вице-премьером краевого правительства, предложив курировать образование, культуру и спорт.

Вице-премьером она осталась и с приходом на пост губернатора Максима Решетникова, хотя ее «функционал» и изменился – она стала курировать межрегиональное, международное сотрудничество и развитие культурных связей.

И вот теперь она вновь заняла кресло депутата Заксобрания от «Единой России».

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