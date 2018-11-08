«Бабушка, я сбил пешехода, нужны деньги». В Перми задержали лжевнука, похитившего у пенсионерки 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-08T15:00:55+03:00

Изменить размер текста: A A

27-летний житель Березников в июне позвонил 63-летней женщине и представился внуком. «Бабушка, я сбил женщину, нужны деньги», - заявил лжеродственик. Он также добавил, что пострадавшая лежит в больнице и ему нужно 120 тысяч рублей, чтобы его отпустили на свободу.

Пожилая женщина поверила мошеннику. Она сказала, что такой крупной суммы у нее нет, но может дать 30 тысяч.

Тогда молодой человек сообщил, что к ней подъедет другой человек и заберет деньги. Через некоторое время к пенсионерке пришел мужчина, которому она передала 30 тысяч рублей.

Только через некоторое время пожилая женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию.

- Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали предполагаемого виновника, - заявили в пресс-службе краевой полиции. - Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.