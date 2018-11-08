Главную новогоднюю елку Перми установят до 28 ноября

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-08T14:28:56+03:00

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На эспланаде началась сборка главной городской елки. Высота искусственной ели в этом году составит 22 метра. Для ее оформления будет заказан новый вид украшений: светящиеся звезды размером от 0,5 до 1 метра. Планируется, что сборка каркаса ели продлится до 17 ноября, после чего начнутся работы по закреплению хвои, украшений и гирлянды. Установку новогодней елки завершат к 28 ноября.

Кроме того, в районах краевого центра начинается подготовка к строительству ледовых городков. По традиции они разместятся в парках, перед Дворцами культуры и на других площадках. Тематика планируется от театральной до космической. Главный ледовый городок Перми расположится на площади перед Театром-Театром. Он будет носить название «Ветер с востока», каждый объект комплекса станет посвящением культурным символам Китая, Японии и Кореи.