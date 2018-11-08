2018-11-08T14:28:56+03:00
Общество

Главную новогоднюю елку Перми установят до 28 ноября

Работы по установке искусственной елки уже начались
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

На эспланаде началась сборка главной городской елки. Высота искусственной ели в этом году составит 22 метра. Для ее оформления будет заказан новый вид украшений: светящиеся звезды размером от 0,5 до 1 метра. Планируется, что сборка каркаса ели продлится до 17 ноября, после чего начнутся работы по закреплению хвои, украшений и гирлянды. Установку новогодней елки завершат к 28 ноября.

Кроме того, в районах краевого центра начинается подготовка к строительству ледовых городков. По традиции они разместятся в парках, перед Дворцами культуры и на других площадках. Тематика планируется от театральной до космической. Главный ледовый городок Перми расположится на площади перед Театром-Театром. Он будет носить название «Ветер с востока», каждый объект комплекса станет посвящением культурным символам Китая, Японии и Кореи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-премьер Прикамья Ирина Ивенских стала депутатом Законодательного собрания
Житель Прикамья, убивший одного человека и покалечивший другого, признан невменяемым
«Бабушка, я сбил пешехода, нужны деньги». В Перми задержали лжевнука, похитившего у пенсионерки 30 тысяч рублей
В Перми отделение регистрации автомобилей переезжает в Камскую долину
Энергетики составили антирейтинг крупнейших УК-должников Перми за теплоэнергию
Сергей Жуков намерен открыть бар «Руки вверх» в Перми
«Вышел из дома ночью и не вернулся». В Прикамье нашли тело пропавшего 43-летнего мужчины
В Перми лидер наркокартеля получил тринадцать лет строгого режима
Пермячка заказала iPhone 6, а получила «кладбище бабушкиных телефонов»
Чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов из Чусового получил поздравление от Президента России
В Прикамье спасатели вытащили собаку из глубокого колодца
«Ушел из дома и пропал». В Перми пропал инвалид II группы, который нуждается в медпомощи
По карте «Все включено» можно вернуть до 10 тысяч в месяц
В Прикамье мужчина обокрал индивидуального предпринимателя, который взял его на работу
В Прикамье запустят два цифровых образовательных сервиса для начальных классов
В Перми фургон сшиб 81-летнюю пенсионерку
Природные объекты в Перми и Краснокамске превращены в свалки мусора
Пермского арбитражного управляющего задержали при получении взятки
Пермские власти научат учителей пользоваться «Яндекс.Учебниками»
В Перми будут построены более 10 ледовых городков
Пермяки смогут пожаловаться на торговцев наркотиками на «горячую линию» прокуратуры
Пермского олигарха Дмитрия Рыболовлева отпустили на волю