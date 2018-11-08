В Перми отделение регистрации автомобилей переезжает в Камскую долину

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-08T14:12:24+03:00

Выдавать водительские права и принимать экзамены будут в здании на бульваре Гагарина

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С 9 ноября отделение регистрации транспортных средств Госавтоинспеции Пермского края начнет работу в Камской долине на ул. Спешилова, 107 на втором этаже здания.

Инспекторы обращают внимание, что подразделение будет оказывать государственные услуги только по регистрации автомобилей с осмотром транспортных средств.

Прием экзаменов на право управления транспортным средством, обмен водительских удостоверений, а также выдача международных водительских удостоверений будет производиться в здании по бульвару Гагарина, 80.

Тем временем, после Нового года в Перми на 5 месяцев перекроют улицу Революции. А часть улицы Куйбышева засыплют гравием. То, что работы по обустройству ливневой канализации будут вестись зимой, создаст некоторые неудобства, но сократит сроки реализации всего проекта. На самом первом этапе решено обустроить ливневую канализацию на улице Куйбышева. С 10 ноября до 31 января здесь закроют для движения одну полосу, идущую со стороны Камы, - на участке от улицы Революции до Екатерининской.