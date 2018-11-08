2018-11-08T14:12:24+03:00
Общество

В Перми отделение регистрации автомобилей переезжает в Камскую долину

Выдавать водительские права и принимать экзамены будут в здании на бульваре Гагарина
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

С 9 ноября отделение регистрации транспортных средств Госавтоинспеции Пермского края начнет работу в Камской долине на ул. Спешилова, 107 на втором этаже здания.

Инспекторы обращают внимание, что подразделение будет оказывать государственные услуги только по регистрации автомобилей с осмотром транспортных средств.

Прием экзаменов на право управления транспортным средством, обмен водительских удостоверений, а также выдача международных водительских удостоверений будет производиться в здании по бульвару Гагарина, 80.

Тем временем, после Нового года в Перми на 5 месяцев перекроют улицу Революции. А часть улицы Куйбышева засыплют гравием. То, что работы по обустройству ливневой канализации будут вестись зимой, создаст некоторые неудобства, но сократит сроки реализации всего проекта. На самом первом этапе решено обустроить ливневую канализацию на улице Куйбышева. С 10 ноября до 31 января здесь закроют для движения одну полосу, идущую со стороны Камы, - на участке от улицы Революции до Екатерининской.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-премьер Прикамья Ирина Ивенских стала депутатом Законодательного собрания
Житель Прикамья, убивший одного человека и покалечивший другого, признан невменяемым
«Бабушка, я сбил пешехода, нужны деньги». В Перми задержали лжевнука, похитившего у пенсионерки 30 тысяч рублей
Главную новогоднюю елку Перми установят до 28 ноября
Энергетики составили антирейтинг крупнейших УК-должников Перми за теплоэнергию
Сергей Жуков намерен открыть бар «Руки вверх» в Перми
«Вышел из дома ночью и не вернулся». В Прикамье нашли тело пропавшего 43-летнего мужчины
В Перми лидер наркокартеля получил тринадцать лет строгого режима
Пермячка заказала iPhone 6, а получила «кладбище бабушкиных телефонов»
Чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов из Чусового получил поздравление от Президента России
В Прикамье спасатели вытащили собаку из глубокого колодца
«Ушел из дома и пропал». В Перми пропал инвалид II группы, который нуждается в медпомощи
По карте «Все включено» можно вернуть до 10 тысяч в месяц
В Прикамье мужчина обокрал индивидуального предпринимателя, который взял его на работу
В Прикамье запустят два цифровых образовательных сервиса для начальных классов
В Перми фургон сшиб 81-летнюю пенсионерку
Природные объекты в Перми и Краснокамске превращены в свалки мусора
Пермского арбитражного управляющего задержали при получении взятки
Пермские власти научат учителей пользоваться «Яндекс.Учебниками»
В Перми будут построены более 10 ледовых городков
Пермяки смогут пожаловаться на торговцев наркотиками на «горячую линию» прокуратуры
Пермского олигарха Дмитрия Рыболовлева отпустили на волю