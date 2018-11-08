2018-11-08T13:42:43+03:00
Общество

Энергетики составили антирейтинг крупнейших УК-должников Перми за теплоэнергию

10 управляющих компаний в краевой столице имеют 1,4 млрд рублей задолженности
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В Пермском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» составили антирейтинг управляющих компаний Перми, имеющих наибольшую задолженность за тепловую энергию. Долг недобросовестных управдомов за поставленный коммунальный ресурс превышает 1,4 млрд рублей, что составляет 35% всех долгов потребителей этой категории. Все они имеют долги на протяжении 2 и более лет. Всего задолженность управляющих компаниий в регионе – 4 млрд рублей.

Возглавляют «черный список» ООО УК «ТехКомфорт» – долг 282,1 млн рублей, ООО «Управляющая компания «МАКО» – 208,5 млн рублей и ООО УК «ГАРАНТ» – 199,8 млн рублей. При этом УК вразрез условиям договора энергоснабжения по оплате теплоресурса не только не выплачивают долги, но и уклоняются от выполнения своих обязательств. Так, руководство УК создает «клоны»: фирмы с похожими названиями, другими регистрационными данными и тем же составом учредителей.

К злостным неплательщикам из числа УК применяются все меры воздействия: от подачи судебных исков и дисквалификации руководства до инициирования процедуры банкротства и возбуждения уголовных дел. «В настоящее время в Прикамье расследуется порядка 30 уголовных дел в отношении директоров УК, допускающих неплатежи за теплоэнергию, – говорит директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. - В поле зрения правоохранительных органов попадают факты мошенничества со средствами жителей, создание «серых» расчетных центров, оплата фиктивных работ фирмам-«однодневкам». Все эти случаи будут расследованы, виновные понесут наказание».

Также в антирейтинг входят ООО «УК «ТИХИЙ КОМПРОС» – 174,06 млн рублей долга), ООО «Закамская управляющая компания» – 166,12 млн рублей, ООО УК «ЖИЛСЕРВИС» – 127,42 млн рублей, ООО «УК «Уралмонтажстрой» – 103,85 млн рублей, ООО УК «АРС» – 78,04 млн рублей, ООО «АДМИРАЛ» (новое название – ООО «Управляющая компания «Кама») – 45,61 млн рублей и ООО «Управляющая компания «ЭКВО» (33,94 млн рублей).

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