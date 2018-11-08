Сергей Жуков намерен открыть бар «Руки вверх» в Перми

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-08T13:40:38+03:00

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Лидер культовой группы «Руки вверх» Сергей Жуков заявил о своем намерении открыть собственные бары в Перми и Новосибирске.

«Мы расширяем наши феодальные владения и распространяем эпидемию 90х во все города и регионы. Ты любишь забойные вечеринки, но в твоем городе некуда сходить? Ты знаешь отличное место, где стоит открыть модное заведение? Ты хозяин ресторана, клуба и считаешь, что твой бизнес может приносить больше, напиши нам и мы проведем ребрендинг существующего бизнеса. Или даже выкупим у тебя заведение целиком!», - написал Сергей Жуков на своей страничке в Instagram.

Сейчас бары «Руки вверх» работают в Санкт-Петербурге, Казани и Якутске.

Напомним, что 5 сентября в центре Перми открылся ресторан быстрого питания «Black Star Burger». Бургерная Тимати разместилась на первом этаже бизнес-центра "Ленком" (Комсомольский проспект, 28а).