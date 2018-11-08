В Перми лидер наркокартеля получил тринадцать лет строгого режима

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-08T12:25:56+03:00

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В Перми судили лидера преступного сообщества. Банда занималась распространением наркотиков и психотропных веществ.

В октябре 2016 года 26-летний молодой человек сколотил преступную группу. Наркокурьеры привозили крупные партии товара из Екатеринбурга в Пермь. Здесь наркотики фасовали и продавали в Пермь, Ижевск и Челябинск. Запрещенные вещества потребили покупали в интернет-магазине за криптовалюту. Затем ее обналичивали. Так они отмыли около девяти миллионов рублей.

- С осени 2016 года по июнь 2017 оперативниками задокументировано около 20 эпизодов противоправной деятельности, задержано восемь фигурантов в возрасте от 28 до 31 года, - сообщили в краевой полиции. - Во время обысков в Екатеринбурге и Перми следователями обнаружено и изъято около пятнадцати килограммов наркотиков.

Лидер наркодилеров заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке. Мужчина приговорен к тринадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей. Другим участникам наркокартеля грозит пожизненное лишение свободы.