Чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов из Чусового получил поздравление от Президента России

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-08T10:11:00+03:00

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Владимир Путин поздравил штангиста из Чусового Артема Окулова с победой на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (Туркменистан). Золотая медаль прикамского атлета стала первой для российских спортсменов после дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России .

- Этот триумф - еще одно выдающееся достижение в Вашей спортивной карьере, заслуженная награда за присущую Вам целеустремленность, работоспособность, несгибаемую волю к победе, - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Артем Окулов победил в весовой категории до 89 кг. По сумме двух упражнений он набрал 372 кг (166 кг в рывке + 206 кг в толчке). Чемпионом мира по тяжелой атлетике Окулов стал во второй раз. Первый титул он завоевал еще в 2015 году в американском Хьюстоне. Олимпиаду в Рио-де-Жанейро он пропустил из-за дисквалификации российской федерации тяжелой атлетики.

- Артем доказал, что никакие сложности не могут сломить настоящего спортсмена, - отметил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. -Титул двукратного чемпиона мира – это повод для гордости всего Пермского края. Желаю Артему Окулову держать заданную планку и добиться главной цели в жизни спортсмена – принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.