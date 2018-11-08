2018-11-08T10:11:00+03:00
Спорт

Чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов из Чусового получил поздравление от Президента России

24-летний спортсмен завоевал титул сильнейшего штангиста планеты во второй раз
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Владимир Путин поздравил штангиста из Чусового Артема Окулова с победой на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (Туркменистан). Золотая медаль прикамского атлета стала первой для российских спортсменов после дисквалификации Федерации тяжелой атлетики России .

- Этот триумф - еще одно выдающееся достижение в Вашей спортивной карьере, заслуженная награда за присущую Вам целеустремленность, работоспособность, несгибаемую волю к победе, - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Артем Окулов победил в весовой категории до 89 кг. По сумме двух упражнений он набрал 372 кг (166 кг в рывке + 206 кг в толчке). Чемпионом мира по тяжелой атлетике Окулов стал во второй раз. Первый титул он завоевал еще в 2015 году в американском Хьюстоне. Олимпиаду в Рио-де-Жанейро он пропустил из-за дисквалификации российской федерации тяжелой атлетики.

- Артем доказал, что никакие сложности не могут сломить настоящего спортсмена, - отметил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. -Титул двукратного чемпиона мира – это повод для гордости всего Пермского края. Желаю Артему Окулову держать заданную планку и добиться главной цели в жизни спортсмена – принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики составили антирейтинг крупнейших УК-должников Перми за теплоэнергию
Сергей Жуков намерен открыть бар «Руки вверх» в Перми
«Вышел из дома ночью и не вернулся». В Прикамье нашли тело пропавшего 43-летнего мужчины
В Перми лидер наркокартеля получил тринадцать лет строгого режима
Пермячка заказала iPhone 6, а получила «кладбище бабушкиных телефонов»
В Прикамье спасатели вытащили собаку из глубокого колодца
«Ушел из дома и пропал». В Перми пропал инвалид II группы, который нуждается в медпомощи
По карте «Все включено» можно вернуть до 10 тысяч в месяц
В Прикамье мужчина обокрал индивидуального предпринимателя, который взял его на работу
В Прикамье запустят два цифровых образовательных сервиса для начальных классов
В Перми фургон сшиб 81-летнюю пенсионерку
Природные объекты в Перми и Краснокамске превращены в свалки мусора
Пермского арбитражного управляющего задержали при получении взятки
Пермские власти научат учителей пользоваться «Яндекс.Учебниками»
В Перми будут построены более 10 ледовых городков
Пермяки смогут пожаловаться на торговцев наркотиками на «горячую линию» прокуратуры
Пермского олигарха Дмитрия Рыболовлева отпустили на волю