2018-11-08T09:57:53+03:00
Происшествия

В Прикамье спасатели вытащили собаку из глубокого колодца

Животное провалилось и не могло самостоятельно выбраться
Константин КЯКИНЕН
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фото: Кунгурская городская служба спасенияфото: Кунгурская городская служба спасения
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Днем 7 ноября в Кунгуре спасали собаку. Прохожая позвонила в городскую службу спасения и сообщила, что в колодец по ул. Красногвардейцев у роддома собака провалилась в колодец. Колодец глубокий и животное самостоятельно выбраться не может.

Спасатели группы оперативного реагирования №2 взяли с собой лестницу, альпинистское оборудование и поехали выручать собаку из плена. Они спустились в колодец, надели на животное специальную петлю и вытащили наружу. Затем собаку отпустили на волю.

Ранее мы писали, что в Березниках лошадь на глазах прохожих умирала от удара током. Коневоды пытались помочь животному, но не могли, их тоже било током. Кобылу подняли с земли с помощью кран-борта и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи долго пытались спасти лошадь, но, к сожалению, в итоге она умерла.

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