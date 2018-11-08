В Прикамье спасатели вытащили собаку из глубокого колодца

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-08T09:57:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 7 ноября в Кунгуре спасали собаку. Прохожая позвонила в городскую службу спасения и сообщила, что в колодец по ул. Красногвардейцев у роддома собака провалилась в колодец. Колодец глубокий и животное самостоятельно выбраться не может.

Спасатели группы оперативного реагирования №2 взяли с собой лестницу, альпинистское оборудование и поехали выручать собаку из плена. Они спустились в колодец, надели на животное специальную петлю и вытащили наружу. Затем собаку отпустили на волю.

Ранее мы писали, что в Березниках лошадь на глазах прохожих умирала от удара током. Коневоды пытались помочь животному, но не могли, их тоже било током. Кобылу подняли с земли с помощью кран-борта и отвезли в ветеринарную клинику. Врачи долго пытались спасти лошадь, но, к сожалению, в итоге она умерла.