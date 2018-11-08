По карте «Все включено» можно вернуть до 10 тысяч в месяц

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-08T09:33:32+03:00

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АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) ввел в обращение новую банковскую карту «Все включено». Её основные преимущества: возврат денег за совершение расходных операций по карте в торговой сети или интернете (Cash-Back) и начисление процентов на остаток счета.

Клиент получает Cash-Back, т.е. возврат средств за любые покупки в магазинах, а также сети интернет, совершенные с помощью карты, в реальных деньгах, которые зачисляются обратно на карту в размере 1,1 процента от суммы проведенных операций. Также регулярно проводится «Сезонное предложение», согласно которому за покупки и услуги в определенной сфере возвращается уже 5 процентов от потраченной суммы. На данный момент предложение распространяется на группу товаров и услуг в сфере «Образование», таким образом оплата за обучения в любых учебных учреждениях, покупка книг и канцтоваров, а также приобретение компьютерных программ становится для обладателей карты «Все включено» от «ФОРА-БАНК» на 5 процентов выгоднее. Максимально вернуть можно до 10 тысяч рублей в месяц.

Начисление процентов на остаток производится в размере 3,75 процентов годовых, при наличии в течение месяца на счете карты суммы не менее чем 30 001 рубль. При сумме свыше 200 001 рубль начисляется уже 5 процентов годовых.

Снять наличные с карты «Все включено» в банкоматах «ФОРА-БАНК» и «Промсвязьбанк» можно совершенно бесплатно.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.