В Прикамье мужчина обокрал индивидуального предпринимателя, который взял его на работу

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-08T09:05:42+03:00

Он вывез 14 электродвигателей с территории базы и продал таксисту

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В Очере индивидуального предпринимателя обокрал его наемный работник. Бизнесмен взял на работу 41-летнего ранее судимого мужчину, за что и поплатился.

В июне он взял у сторожа производственной базы ключи от гаража, где находились электродвигатели. Затем он вызвал такси и с помощью своих друзей-подельников вывез 14 электродвигателей с работы. Затем он продал похищенное имущество этому же таксисту. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Также в ходе следствия выяснилось, что рецидивист совершил еще одну кражу. Выпивая с 67-летним инвалидом, он украл у него банковскую карту, с которой снял 20 тысяч рублей.

По совокупности преступлений суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Электродвигатели возвращены индивидуальному предпринимателю, пожилому инвалиду вернули 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.