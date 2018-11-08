В Прикамье запустят два цифровых образовательных сервиса для начальных классов

СЕГОДНЯ 08:02 2018-11-08T08:02:12+03:00

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Сегодня, 7 ноября, на площадке Пермского государственного научного исследовательского университета стартовала конференция «Цифровизация в образовании». Приветствие в адрес участников конференции направил губернатор Пермского края Максим Решетников:

«Цифровой мир – это уже реальность. «Цифра» расширяет наши возможности, дает шанс говорить на одном языке с большим миром. Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с цифровыми технологиями. Это одно из требований современного мира – musthave. Пермский край должен научиться успешно конкурировать в этих условиях. Образованию в этом процессе отводится самая серьезная роль. Нам нужны кадры – смелые, амбициозные, нацеленные на результат, готовые обеспечить прогресс. Чтобы успешно решить эту задачу мы добиваемся увеличения цифр приема в вузы и колледжи, запускаем проект по созданию IT-университета. Нужно привлекать к обучению и крупнейшие компании. Мы должны активнее использовать цифровые инструменты в учебном процессе. Обновляем компьютерный парк школ, к 2020 году качественная связь и интернет появятся в 100% школ и техникумов. Но не все школы, даже при наличии каналов интернета, используют эти возможности. А без новых преподавательских компетенций мы не сможем быть цифровыми лидерами. Наше образование должно обеспечить качественное образование человека в цифровой экономике».

В рамках конференции состоялось подписание меморандума о развитии цифровых образовательных сервисов между Правительством Пермского края и компанией Яндекс. Подпись под документом поставили министр образования Пермского края Раиса Кассина и заместитель генерального директора по кадрам и образованию Яндекса Сергей Чернышёв.

На территории региона предполагается реализация проектов «Цифровые технологий в образовательном процессе» и «Подготовка кадров для цифровой экономики».

В 2018-19 учебном году в школах региона стартует апробация Яндекс.Учебника – цифрового образовательного сервиса для учителей начальных классов. Кроме того, начал свою работу сервис Яндекс.Лицей – курсы по программированию для учеников 8-9 классов.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что современные электронные ресурсы и онлайн-сервисы повысят качество знаний учеников и сделают учебный процесс продуктивнее: «Образование становится все более цифровым, и с помощью различных электронных сервисов, в том числе сервисов Яндекс, в школах вырастет эффективность обучения. Соглашение не имеет экономической составляющей, это взаимовыгодное сотрудничество, где мы получаем современные образовательные сервисы, а Яндекс – оперативную обратную связь».

Яндекс.Учебник - это сборник заданий по математике и русскому языку для 2–4 классов, разработанных с учётом образовательных стандартов для начальной школы (ФГОС НОО). Сервис помогает учителю находить задания как для всего класса, так и для отдельных учеников, составлять проверочные и домашние работы, а также следить за успехами учащихся. Задания проверяются автоматически, что избавляет учителя от рутинной работы и экономит его время. Сервис также анализирует выполнение заданий и собирает статистику, которая помогает выявить сложные темы и вовремя заметить трудности школьников. Яндекс.Учебник рекомендован АНО «Цифровая экономика» и обеспечивает защиту персональных данных.

«Команда Яндекса давно разрабатывает решения в области образования. Мы обратили внимание на начальную школу, где закладываются базовые знания, и поэтому собрали множество заданий по математике и русскому языку для удобства учителей и учеников в одном месте. Также мы создали проект Яндекс.Лицей – бесплатные курсы по программированию для учеников 8-9 классов, интересующихся математикой и информационными технологиями. В Яндекс.Лицее можно получить базовые навыки программирования, которых хватит, чтобы уже в старших классах начать карьеру разработчика», – рассказал заместитель генерального директора по кадрам и образованию Яндекса Сергей Чернышёв.

В этом учебном году Яндекс.Лицей открылся на трех площадках Перми – Центр «Муравейник», Лицей №1 и Компьютерная школа ПГНИУ. Из 671 заявки конкурсный отбор прошли 76 человек, которые ближайшие два года будут изучать информатику и IT-технологии на углубленном уровне. На занятиях ученики осваивают языки программирования, которые одинаково востребованы в IT-компаниях и научной среде, и учатся применять полученные знания на практике. На курсах преподают опытные учителя, прошедшие обучение в компании Яндекс.