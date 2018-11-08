В Перми фургон сшиб 81-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-08T07:45:26+03:00

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7 ноября в 16.30 в Дзержинском районе краевого центра в ДТП пострадала 81-летняя пенсионерка.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, авария произошла по вине 33-летнего водителя фургона ГАЗ из Екатеринбурга. Двигаясь задним ходом по технологическому проезду со стороны проспекта Парковый в направлении ул. Подлесной, он допустил наезд на пенсионерку, которая шла в попутном направлении.

В результате ДТП пожилая женщина получила переломы и ушибы ноги. С травмами она госпитализирована в больницу.

- В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - сообщили в краевом МВД. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Накануне мы сообщали, что в Перми девушка, переходившая дорогу на красный свет, оказалась под колесами «Хаммера». К счастью, нарушительница отделалась только ушибом ноги.