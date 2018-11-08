Природные объекты в Перми и Краснокамске превращены в свалки мусора
Природные охраняемые ландшафты «Левшинский», «Долина реки Рассохи» и «Сосновый бор» в Перми и Краснокамске захламлены отходами четвертого класса опасности. К такому выводу пришла Пермская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки.
На охраняемых природных объектов везде разбросаны отходы, валяются автомобильные покрышки, строительный и бытовой мусор. Кроме того, из-за стихийных свалок повреждены плодородные слои почвы. Ущерб, причиненный окружающей среде, прокуратура оценила в 1,5 млн рублей.
- По материалам прокурорской проверки были возбуждены два уголовных дела по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов, повлекшее причинение значительного ущерба), - сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. - Ход расследования находится на контроле природоохранной прокуратуры.
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