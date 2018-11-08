2018-11-08T07:03:15+03:00
Общество

Пермского арбитражного управляющего задержали при получении взятки

Теперь он должен заплатить огромный штраф - 15 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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45-летний арбитражный управляющий ООО «Уральская стеклопакетная компания» осужден за взятку в 2 млн рублей.

Установлено, что управляющий обратился в суд о признании недействительной сделки по отчуждению недвижимого имущества, совершенной в 2015 году. Суд удовлетворил иск и постановил вернуть объект в собственность стеклопакетной компании.

- Имея на руках решения суда, управляющий решил извлечь из этого незаконный доход, - сообщили в краевой прокуратуре. - Он обратился к собственнику имущества и предложил ему сохранить здание за 2 млн рублей. О противоправных действиях управляющего было сообщено в правоохранительные органы.

В июне 2018 года сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали управляющего при получении денег. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 15, 4 млн рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с проведением процедур банкротства, сроком на 5 лет.

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