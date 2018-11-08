В Перми будут построены более 10 ледовых городков

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-08T06:38:08+03:00

В районах краевого центра уже начинается подготовка к строительству новогодних площадок

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В Перми готовятся к встрече Нового года. С 21 по 30 декабря в краевой столице будут открыты более 10 ледовых городков. Всех их объединит яркая праздничная подсветка.

Главный ледовый городок Перми расположится на площади перед Театром-Театром. Он будет носить название «Ветер с востока», каждый объект комплекса станет посвящением культурным символам Китая, Японии и Кореи.

У ДК им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79) в Свердловском районе появится «Театральная площадь». Проект уже разработан. Также новогоднюю ель и горки установят в Центральном парке развлечений им. Горького. Кроме того, ледовый городок обустроят в микрорайоне Владимирский на площадке по ул. Бригадирская, 2.

В Кировском районе в Парке культуры и отдыха «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) посетителей будут радовать новогодняя искусственная ель, горка-сноутюбинг, ледяные горки и трон, а также карета с конями, оснащенная подсветкой.

В Орджоникидзевском районе ледовые городки планируют открыть в парке им. Чехова (ул. Репина, 20), в микрорайоне Заозерье возле Клуба им. Златогорского (ул.Трясолобова, 105) и в микрорайоне Кислотные Дачи на территории деревянного городка по улице Черняховского.

Жители Индустриального района смогут посетить ледовый городок в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9), мотовилихинцы смогут покататься на ледовых горках на площади у УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13). Кроме того, планируется обустроить ледовый городок в реконструированном сквере им. Розалии Землячки.

Местом размещения городка в Дзержинском районе станет площадь перед ДКЖ (ул. Локомотивная, 1). Он будет посвящен 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина. В городкеобустроят интерактивные зоны с горками и чашами для катания и скульптурную композицию для фотографирования «Космонавт».

В поселке Новые Ляды ледовый городок будет построен на площади перед клубом «Юбилейный» (ул. Мира, 1). В нем создадут скульптурную композицию «Три поросенка», ледовый «Лабиринт» и другие объекты.