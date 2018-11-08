Пермяки смогут пожаловаться на торговцев наркотиками на «горячую линию» прокуратуры

СЕГОДНЯ 06:11 2018-11-08T06:11:47+03:00

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Два дня в Перми будет работать «горячая линия» по вопросам распространения наркотических и психотропных веществ. Пермяки могут позвонить и оставить сообщение о местах сбыта, приобретения и употребления наркотических средств, психотропные либо одурманивающих веществ. Также можно будет рассказать о лицах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а также о родителях-наркоманах, имеющих несовершеннолетних детей. Пермяков просят поделиться информацией и о детей, которые уже употребляют наркотики. Анонимность гарантируется, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Звонки будут приниматься 8 и 9 ноября с 11 до 12 часов в краевой прокуратуре по телефону 8 (342) 217-53-36. Кроме того, о фактах распространения наркотиков, семьях наркоманов и детях, которые употребляют запрещенные вещества можно сообщить в прокуратуру края в письменном виде на официальном сайте прокуратуры Пермского края http://prokuror.perm.ru/. Также свои вопросы и предложения можно прислать заранее по электронной почте: onl@prokurorperm.ru