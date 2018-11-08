Пермского олигарха Дмитрия Рыболовлева отпустили на волю

СЕГОДНЯ 05:57 2018-11-08T05:57:43+03:00

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Миллиардеру, экс-владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинение по делу о коррупции. Российский олигарх освобожден под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако,

Газета Monaco Matin сообщает, что вместе с Рыболовлевым обвинения были предъявлены еще трем фигурантам дела - жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде.

Напомним, что во вторник экс-владелец «Уралкалия» сам явился на допрос в полицию Монако, откуда его отправили к следственному судье. Тот допросил Рыболовлева и принял решение о его временном задержании в связи с подозрениями в коррупции и злоупотреблении влиянием. Бизнесмен был задержан за несколько часов до матча Лиги Чемпионов между командами «Брюгге» и «Монако» (княжеский клуб принадлежит Рыболовлеву).

- Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, - сообщил адвокат Дмитрия Рыболовлева. - Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако.