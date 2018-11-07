2018-11-07T16:16:45+03:00
Общество

Владимир Гурфинкель ушел из пермского Театра-Театра

Он поблагодарил всех за совместную работу
Елена КОНОВА
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Фото с сайта Театра-ТеатраФото с сайта Театра-Театра
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Главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель ушел с должности. Об этом он рассказал на своей страничке в Facebook.

- Мой роман с Театр-Театром подходит к завершению, - пишет Владимир Гурфинкель. - Спасибо всем тем, с кем мы творили и создавали спектакли, с кем придумывали фестивальные и ледовые городки,бесчисленные акции, праздники и события, радостные гастроли по городам и фестивалям. Спасибо коллегам, артистам и студентам. Спасибо за яркую совместную жизнь! Да здравствует будущее! Театр лучше жизни!

Справка

Владимир Гурфинкель родился в городе Умань Черкасской области. Первая постановка - 1981 год. До 1996 года - постановки в театрах Киева, Санкт-Петербурга, Красноярска, Перми и других городов. Также Владимир Гурфинкель был главным режиссером Екатеринбургского академического театра драмы и художественным руководителем Челябинского театра драмы. С 2014 года - главный режиссер Пермского академического Театра-Театра.

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