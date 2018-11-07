Экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева будут судить за взятку в размере более 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:04 2018-11-07T16:04:10+03:00

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В 2014 году губернатор Виктор Басаргин посадил в кресло министра транспорта руководителя управления автомобильных дорог Тюменской области Алмаза Закиева.

А в 2016 году его арестовали прямо в здании Законодательного собрания сотрудники УФСБ по Пермскому краю. Через год они передали уголовное дело на экс-министра в следственное управление СКР по Пермскому краю.

Следователей заинтересовало странное совпадение. В краевом минтрасе два раза отменяли итоги аукциона по выгодному контракту стоимостью строительства автодорожного обхода Чусового. Пока на третий раз его не выиграла тюменская компания «Мостострой 12». Которая и получила заказ на сумму более 2 миллиардов рублей.

А незадолго до этого та же тюменская компания «Мостострой 12» приобрела у Алмаза Закиева квартиру в Оренбурге за 28 миллионов рублей.

Следователи посчитали это совпадение не случайным.

- Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости, за 28 миллионов рублей, его квартиры, расположенной в Оренбурге, - объяснили в СУ СКО по Пермскому краю. - Разница между ценой продажи и фактической рыночной стоимостью составила около 8 миллионов 400 тысяч рублей. После получения взятки министр предпринял меры для отстранения от участия в торгах на получение контракта на строительство объекта стоимостью более 2 миллиардов рублей конкурирующей организации.

Как сообщили следователи, расследование уголовного дела завершено и оно будет предано в суд. Алмаза Закиева обвиняют по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и использовании служебного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.