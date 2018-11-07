Пермяки смогут увидеть рок-оперу «Иисус Христос-суперзвезда»

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-07T14:37:42+03:00

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С 7 декабря на сцене пермского Театра-Театра начнут показывать легендарную рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда» в постановке Майкла Ханта. В основу постановки легли тексты известнейшего писателя и драматурга Тима Райса и гениальная музыка Эндрю Ллойда Уэббера, автора знаменитых мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы».

- Иисус предстает перед зрителем в эпоху больших городов, технологий и коммуникаций, - отметили в Театре-Театре. - Но кто он? Кто в наши дни является той силой, которой можно верить и за которой можно следовать? Увидь своими глазами рок-оперу, захватившую умы миллионов людей и перевернувшую мир!

Опера будет исполняться на русском и английском языках.Премьерные показы самого стильного, эффектного и неординарного спектакля этой зимы состоятся 7, 8, 9, 11, 12 и 13 декабря!

Ранее мы писали, что в новом пермском зоопарке обещают к концу года построить здания для обезьян, кенгуру, медведей и кабанов. После этого испанцы начнут создавать ландшафты экспозиций.

Ранее мы писали, что в новом пермском зоопарке обещают к концу года построить здания для обезьян, кенгуру, медведей и кабанов. После этого испанцы начнут создавать ландшафты экспозиций.