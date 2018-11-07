2018-11-07T14:11:34+03:00
Происшествия

В Прикамье в огне погибли пенсионерка и беременная собака

Для домашнего питомца хозяева установили в надворных постройках обогреватель, который и стал причиной пожара
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МЧС России по Пермскому краюфото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
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7 ноября около часу пожар произошел пожар в деревне Сёла Соликамского района. Пожарные приехали, когда огонь уже охватил весь дом. Надворные постройки обрушились, горели крыша и стены деревянного дома.

Во время тушения пожара под обрушившимися надворными постройками пожарные обнаружили 75-летнюю женщину и ее собаку. Они были без признаков жизни.

Дом использовался под дачу. В сенях хозяева содержали собаку, которая в скором времени должна была ощениться. Для домашнего питомца хозяева установили в надворных постройках обогреватель. По словам родственников, другого электрооборудования там не было.

- В тушении принимали участие 25 человек личного состава, 2 добровольца и 6 единиц техники, - отметили в краевом МЧС. - Площадь пожара составила более 70 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора, оставленного без присмотра. Проверка по факту пожара продолжается.

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