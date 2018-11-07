2018-11-07T13:54:40+03:00
Происшествия

МЧС Прикамья предупреждает о морозах и сильном снегопаде

На дорогах будет гололедица
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Юлия Лоза
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ГУ МЧС России по Пермскому краю опубликовало прогноз Гидрометцентра . В ближайшие часы и до вечера 8 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами осадки. На севере и востоке местами пойдет сильный снег, в отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега.

Ветер ночью будет до 11 метров в секунду. Днем он поменяется с восточного на северный, северо-восточный. Кроме того, ветер усилится до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и утром -2,+3°, по северу и востоку до -6°. Вечером ожидается похолодание до 7°, по северу и востоку до -11°. Из-за резкого похолодания на дорогах будет гололедица.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

- По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации, - сообщили в ГУ МЧС. - При следовании на дальние расстояния возьмите с собой дополнительный комплект сухой теплой одежды, обуви. Будьте внимательны и осторожны!

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