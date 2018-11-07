2018-11-07T10:55:00+03:00
Происшествия

В Прикамье врачи спасают 11-летнего мальчика, который получил удар током

Он залез в помещение трансформаторной подстанции
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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6 ноября в поселке Дивья Добрянского района случилось ЧП: 11-летний школьник проник в помещение трансформаторной подстанции и получил удар током.

- Он был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По данному факту в следственном отделе Добрянки возбуждено уголовное дело по статье «причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. Следователи выясняют, кто был ответственен за безопасную эксплуатацию объекта электроснабжения.

- Их действиям или бездействию будет дана правовая оценка, - добавили в пресс-службе. - Все обстоятельства выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали о том, что 7 апреля на улице Гайдара на электрических проводах травмировался молодой человек. Подростка забрала бригада «скорой помощи». Его доставили в Центральную городскую больницу.

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