2018-11-07T10:38:38+03:00
Общество

Голосование в конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года продолжается»

Победитель будет объявлен в январе
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В октябре «Комсомольская правда» в Перми запустила конкурс для медучреждений Пермского края «Клиника года». Почему этот конкурс важен? Все мы посещаем больницы, поликлиники, медицинские центры. А наш конкурс позволит узнать, какие медучреждения пользуются доверием горожан, узнать все новости из сферы медицины.

Сейчас более 2 600 человек проголосовали в конкурсе. В конкурсе 21 номинация и более 30 участников. Вы также можете проголосовать за любимое учреждение, для этого пройдите по ссылке.

А если вы хотите стать участником конкурса, вам необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрав любую из номинаций для участия в конкурсе «Клиника года-2018»Пермь. Заполненные анкеты присылайте на электронную почту natalya.grechishnikova@phkp.ru

Голосование продлится до декабря, а подведение итогов будет в январе.

Главный партнер конкурса - стоматологическая клиника «Астра-мед».

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