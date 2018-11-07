В Прикамье осужден садист, который 15 часов пытал свою знакомую
В Чусовом полицейские задержали у торгового центра 39-летнего ранее судимого 39-летнего мужчину. При досмотре у него обнаружили наркотики. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина причастен к тяжкому преступлению.
Чусовлянин встретил на улице свою знакомую и привел к себе домой. Заперев двери и забрав мобильный телефон, садист удерживал женщину более 15 часов.
Сначала он избивал женщину, угрожая зарезать. Затем садист связал своей жертве руки поясом от халата, заклеил рот скотчем и вынес на незастекленный балкон и оставил ее лежать на полу без одежды. После чего за волосы затащил обратно в квартиру. Там он продолжал издеваться над своей знакомой. Только спустя 15 часов женщина смогла сбежать и обратиться за помощью в полицию.
Кроме того, 39-летний чусовлянин во время застолья со своим знакомым похитил у него планшет и деньги в сумме 20 тысяч рублей.
- По совокупности преступлений суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.