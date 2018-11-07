2018-11-07T10:24:15+03:00
Происшествия

В Прикамье осужден садист, который 15 часов пытал свою знакомую

Он привел ее к себе домой и издевался над ней
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Чусовом полицейские задержали у торгового центра 39-летнего ранее судимого 39-летнего мужчину. При досмотре у него обнаружили наркотики. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что мужчина причастен к тяжкому преступлению.

Чусовлянин встретил на улице свою знакомую и привел к себе домой. Заперев двери и забрав мобильный телефон, садист удерживал женщину более 15 часов.

Сначала он избивал женщину, угрожая зарезать. Затем садист связал своей жертве руки поясом от халата, заклеил рот скотчем и вынес на незастекленный балкон и оставил ее лежать на полу без одежды. После чего за волосы затащил обратно в квартиру. Там он продолжал издеваться над своей знакомой. Только спустя 15 часов женщина смогла сбежать и обратиться за помощью в полицию.

Кроме того, 39-летний чусовлянин во время застолья со своим знакомым похитил у него планшет и деньги в сумме 20 тысяч рублей.

- По совокупности преступлений суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермского миллиардера Дмитрия Рыболовлева могут освободить в ближайшие сутки
В Прикамье врачи спасают 11-летнего мальчика, который получил удар током
В Прикамье шахтеру, получившему травмы на производстве, выплатили 500 тысяч рублей
Голосование в конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года продолжается»
В Кунгуре детям-сиротам не приобретали жилье
В Пермском крае сотрудница банка украла у пенсионерки деньги со счета
В Перми девушка, переходившая дорогу на красный свет, оказалась под колесами «Хаммера»
Пермская клиника нарушила закон о рекламе
Прикамский штангист Артем Окулов выиграл золото чемпионата мира
В Пермском крае из-за мощного арктического вторжения заметно похолодает
Жители Пермского края задолжали за теплоэнергию более 2 млрд рублей
В Перми нашли женщину, которая пропала по пути на работу