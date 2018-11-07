2018-11-07T07:42:54+03:00
Происшествия

В Перми девушка, переходившая дорогу на красный свет, оказалась под колесами «Хаммера»

К счастью, нарушительница отделалась только ушибом ноги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 6 ноября на ул. Революции у дома №47 в 18.20 в ДТП вновь пострадал пешеход. На этот раз 21-летняя девушка сама нарушила правила дорожного движения. Она пересекала дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент по ул. Революции двигался автомобиль «Хаммер». 32-летняя женщина за рулем иномарки не смогла предотвратить столкновение и сшибла девушку. К счастью, нарушительница получила только ушиб ноги. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Полиция продолжает проводить проверку по факту ДТП.

Напомним, что за длинные выходные со 2 по 5 ноября в Пермском крае произошло 36 аварий, в которых пострадали люди: пять человек погибли, а 40, из них четверо детей, получили травмы. Как рассказали в ГИБДД, в том числе - 17 наездов на пешеходов, при этом 3 человека погибли, а 14 ранены, из них 2 детей.

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