Пермская клиника нарушила закон о рекламе
Летом в почтовые ящики домов Дзержинского района были брошены рекламные проспекты пермской частной клиники. В листовке говорилось: «…лучшие специалисты города с большим опытом работы и умением найти подход к каждому ребенку ждут вас и ваших детей. Нас выбрали уже более 20 тысяч семей…».
- По закону о рекламе фраза «лучшие специалисты» может быть употреблена только в том случае, если приведено подтверждение, - сообщили в Пермском УФАС. - Но влистовках этого не было.
Во время рассмотрения дела представители «Медлайф» пояснили, что изначально это подтверждение в рекламе присутствовало, но по ошибке одного из сотрудников в печать был отправлен ошибочный макет.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю признало данную рекламу ненадлежащей. За нарушение законодательства клинике грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей.