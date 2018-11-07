2018-11-07T07:16:01+03:00
Общество

Пермская клиника нарушила закон о рекламе

Пиарщики лечебного учреждения написали в листовках, что у них работают лучшие специалисты
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Летом в почтовые ящики домов Дзержинского района были брошены рекламные проспекты пермской частной клиники. В листовке говорилось: «…лучшие специалисты города с большим опытом работы и умением найти подход к каждому ребенку ждут вас и ваших детей. Нас выбрали уже более 20 тысяч семей…».

- По закону о рекламе фраза «лучшие специалисты» может быть употреблена только в том случае, если приведено подтверждение, - сообщили в Пермском УФАС. - Но влистовках этого не было.

Во время рассмотрения дела представители «Медлайф» пояснили, что изначально это подтверждение в рекламе присутствовало, но по ошибке одного из сотрудников в печать был отправлен ошибочный макет.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю признало данную рекламу ненадлежащей. За нарушение законодательства клинике грозит штраф от ста до пятисот тысяч рублей.

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