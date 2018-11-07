2018-11-07T06:42:15+03:00
Спорт

Прикамский штангист Артем Окулов выиграл золото чемпионата мира

Это победа стала первой для российских тяжелоатлетов на международной арене за три года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Чусовлянин Артем Окулов завоевал золото чемпионата мира в весовой категории до 89 кг. По сумме двух упражнений 24-летний спортсмен показал результат 372 кг. В рывке он поднял штангу весом 166 кг, в толчке - 206 кг. Второе место занял белорус Павел Ходасевич, третьим стал чемпион Европы 2018 года грузин Реваз Давитадзе - 371 кг. Еще один россиянин, Георгий Сидаков, занял 18-е место.

- Эта победа стала первой для российских тяжелоатлетов на чемпионате мира, который проходит в Ашхабаде, - сообщили в региональном Минспорте. - Для Артема Окулова это второй титул лучшего штангиста планеты. Первый он завоевал в 2015 году.

Напомним, что чемпионат мира в Ашхабаде стал первым международным турниром после дисквалификации. Последний раз российские тяжелоатлеты выступали на чемпионате мира в 2015 году в американском Хьюстоне. Именно там Артем Окулов завоевал свое первое золото мирового первенства.

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