2018-11-07T06:25:57+03:00
Общество

В Пермском крае из-за мощного арктического вторжения заметно похолодает

Температура воздуха может опуститься до 18 градусов ниже нуля
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

7 ноября в Прикамье ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем температура будет только расти до +2…+4°.

8 ноября жителей Прикамья ждет серьезное похолодание из-за надвигающегося мощного арктического вторжения. При этом ожидается усиление ветра (возможно со шквалистыми порывами до 15-20 м/с), кратковременные ливневые снегопады и очень резкое понижение температуры. синоптики предупреждают, что за 3-4 часа может похолодать на 10 градусов. К вечеру на большей части края температура понизится до -10°, а по востоку и ниже. Из-за перепада температур на дорогах возникнет сильная гололедица.

9 ноября в Перми ночная температура может опускаться до -13…-15°, по востоку края до -18°. Холода, по прогнозам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, продлятся не меньше трех суток.

Похожее арктическое вторжение наблюдалось в ноябре 2011 года. Тогда в Перми тоже практически не было снега, а температура опускалась до -16°. Однако главной особенностью нынешнего года станет очень высокая скорость падения температуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье осужден садист, который 15 часов пытал свою знакомую
В Кунгуре детям-сиротам не приобретали жилье
В Пермском крае сотрудница банка украла у пенсионерки деньги со счета
В Перми девушка, переходившая дорогу на красный свет, оказалась под колесами «Хаммера»
Пермская клиника нарушила закон о рекламе
Прикамский штангист Артем Окулов выиграл золото чемпионата мира
Жители Пермского края задолжали за теплоэнергию более 2 млрд рублей
В Перми нашли женщину, которая пропала по пути на работу
За выходные дни в Пермском крае в ДТП погибли 5 человек
В Перми начинаются работы по реконструкции улицы Революции
В Перми будут судить ревнивца, избившего любовника жены
«Вам никто ничего не должен». Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов прокомментировал слова чиновницы, которая заявила, что государство ничего не должно детям
Пермяк подозревается в надругательстве над собственной дочкой
Житель Пермского края надругался над малолетней дочерью своих односельчан
Пермяк, пострадавший от падения дерева, требует компенсацию
В Прикамье суд восстановил главного редактора газеты в должности
В Пермском крае в садовом домике обнаружено тело 43-летнего мужчины
В Перми открылся крупнейший детский технопарк в Приволжском федеральном округе
В Прикамье Оперативный Штаб проводит учения
В Прикамье осудили четырех мужчин, которые совершали кражи из частных домов
В Прикамье 19-летний юноша упал в костер во время праздника
В Перми «Амкар» официально признан банкротом
Из-за учений ФСБ на улицах Перми и Краснокамска возможны пробки
Пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже
В Перми нашли пропавшую мать троих детей
Сыр в Перми дешевле, чем в Челябинске, Казани и Екатеринбурге
Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов не согласился с чиновницей, которая заявила, что государство ничего не должно детям
В Перми на Садовом насмерть сбили женщину