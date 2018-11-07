В Пермском крае из-за мощного арктического вторжения заметно похолодает

СЕГОДНЯ 06:25 2018-11-07T06:25:57+03:00

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7 ноября в Прикамье ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днем температура будет только расти до +2…+4°.

8 ноября жителей Прикамья ждет серьезное похолодание из-за надвигающегося мощного арктического вторжения. При этом ожидается усиление ветра (возможно со шквалистыми порывами до 15-20 м/с), кратковременные ливневые снегопады и очень резкое понижение температуры. синоптики предупреждают, что за 3-4 часа может похолодать на 10 градусов. К вечеру на большей части края температура понизится до -10°, а по востоку и ниже. Из-за перепада температур на дорогах возникнет сильная гололедица.

9 ноября в Перми ночная температура может опускаться до -13…-15°, по востоку края до -18°. Холода, по прогнозам специалистов ГИС-центра ПГНИУ, продлятся не меньше трех суток.

Похожее арктическое вторжение наблюдалось в ноябре 2011 года. Тогда в Перми тоже практически не было снега, а температура опускалась до -16°. Однако главной особенностью нынешнего года станет очень высокая скорость падения температуры.