2018-11-07T06:10:18+03:00
Недвижимость

Жители Пермского края задолжали за теплоэнергию более 2 млрд рублей

У неплательщиков арестовывают автомобили и запрещают им выезд за рубеж
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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На 1 ноября долг жителей Пермского края за отопление составил 2,1 млрд рублей. Причем, из них 1, 2 млрд - приходится на пермяков. Такие данные приводит пресс-служба «Т Плюс».

Энергокомпания призывает всех потребителей выполнить свои обязательства и погасить существующие долги. Иначе к ним будут применены различные меры воздействия. Так, в Прикамье регулярно проводятся рейды с судебными приставами для ареста и передачи на торги имущества должников, накладываются ограничения на сделки с имуществом. С начала года в крае арестовано более 20 автомобилей должников за отопление и горячую воду. Кроме того, порядка 3,2 тысяч человек не смогли пересечь границу, пока не погасили задолженность по теплу.

Также энергетики обращают внимание, что платежи населения за поставленные коммунальные услуги являются одним из главных источников финансирования ремонтов и реконструкций тепловых сетей. От этого напрямую зависит подготовка коммуникаций к отопительному сезону.

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