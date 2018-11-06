2018-11-06T16:59:12+03:00
Происшествия

В Перми будут судить ревнивца, избившего любовника жены

Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В августе этого года 41-летний пермяк узнал, что у его жены есть любовник. Мужчина решил застукать благоверную «на месте преступления» и ворвался в квартиру соперника, находящуюся в Дзержинском районе Перми. Обнаружив в квартире любовника, законный муж избил его.

Тем не менее в отношении ревнивого мужа было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище». Дело расследовал следственный отдел по Дзержинскому району Перми. Обвинительное заключение было утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ревнивцу грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

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