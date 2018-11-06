Пермяк подозревается в надругательстве над собственной дочкой

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-06T15:47:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми осудят 41-летнего местного жителя. По версии следствия, еще в 2016 году он надругался над маленькой дочкой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Верещагинском районе 19-летний юноша надругался над дочерью своих односельчан. Его признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.