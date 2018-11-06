2018-11-06T15:25:04+03:00
Происшествия

Житель Пермского края надругался над малолетней дочерью своих односельчан

19-летний юноша 13 лет проведет в колонии строгого режима
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Верещагинском районе 21 июля 19-летний юноша совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своих односельчан. Следователи опросили свидетелей, провели осмотры места происшествия и предметов. Было назначено и проведено 5 судебных экспертиз.

19-летний молодой человек был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Кроме того, в Верещагинском районе ответственные лица государственных органов должны будут принять дополнительные меры по профилактике преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. также разработан и принят к реализации комплекс мероприятий по работе с семьями, в том числе неполными, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

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