Пермяк, пострадавший от падения дерева, требует компенсацию

СЕГОДНЯ 14:51 2018-11-06T14:52:56+03:00

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Тяжелое дерево рухнуло прямо на пермяка во время снегопада. Спасателям пришлось полчаса доставать мужчину из-под ствола старой липы, которая упала под тяжестью мокрого снега. Для этого они использовали специальное оборудование. К счастью, Андрей отделался лишь легким испугом.

Пострадавший мужчина готовит в суд иск к коммунальщикам, сообщает портал «Вкурсе». Он договорился о встрече с адвокатом. Мужчина считает, что ему крупно повезло. Верхние ветки сыграли, амортизировали. Если бы их не было, то ногу раздавило полностью.

Место происшествия огорожено сигнальной лентой. Увесистый ствол, весь покрытый мхом, отломился под самый корень. Он до сих пор перегораживает весь двор. Местные жители боятся, ведь рядом стоят еще несколько таких же старых лип. Они считают, что управляющая компания должна спилить деревья, чтобы избежать таких случаев. Ведь, если дерево упадет на ребенка, то трагедии не избежать.