В Пермском крае в садовом домике обнаружено тело 43-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-06T14:27:17+03:00

Он не смог выбраться из огня

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Утром 4 ноября в Чернушке произошел пожар в садовом домике. Когда прибыли огнеборцы, дом полыхал вовсю. Из-за сильного горения они не могли зайти в дом и проверить, есть ли там люди.

После того, как огонь был потушен, в садовом домике звеном газодымозащитной службы без признаков жизни был обнаружен 43-летний мужчина.

- В тушении принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в краевом МЧС. - Площадь пожара составила 18 кв. метров. Пожарные не допустили распространения пламени на два соседних дома.

По предварительной информации, дом загорелся из-за неосторожности при курении погибшего. Проверка по факту пожара продолжается, обстоятельства устанавливаются.

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