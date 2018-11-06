В Пермском крае в садовом домике обнаружено тело 43-летнего мужчины
Утром 4 ноября в Чернушке произошел пожар в садовом домике. Когда прибыли огнеборцы, дом полыхал вовсю. Из-за сильного горения они не могли зайти в дом и проверить, есть ли там люди.
После того, как огонь был потушен, в садовом домике звеном газодымозащитной службы без признаков жизни был обнаружен 43-летний мужчина.
- В тушении принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в краевом МЧС. - Площадь пожара составила 18 кв. метров. Пожарные не допустили распространения пламени на два соседних дома.
По предварительной информации, дом загорелся из-за неосторожности при курении погибшего. Проверка по факту пожара продолжается, обстоятельства устанавливаются.
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