В Прикамье осудили четырех мужчин, которые совершали кражи из частных домов
В Чусовом на скамье подсудимых оказались четверо мужчин, которых обвиняли в совершении четырех краж из частных домов. Следователи доказали четыре эпизода преступной деятельности с ноября 2016 по ноябрь 2017 года.
Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взламывали замки или разбивали окна и проникали в дома и хозяйственные постройки. Они забирали деньги, золотые украшения, инструменты, а также продукты питания. Общий ущерб составил порядка 190 тысяч рублей.
Воры проведут в исправительных колониях общего режима от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 9 месяцев лишения свободы. Кроме этого, трое из осужденных обязаны возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.
Тем временем, пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже. Возбуждено уголовное дело.