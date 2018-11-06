В Прикамье осудили четырех мужчин, которые совершали кражи из частных домов

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-06T14:11:30+03:00

Они брали все, что попадется под руку

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В Чусовом на скамье подсудимых оказались четверо мужчин, которых обвиняли в совершении четырех краж из частных домов. Следователи доказали четыре эпизода преступной деятельности с ноября 2016 по ноябрь 2017 года.

Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взламывали замки или разбивали окна и проникали в дома и хозяйственные постройки. Они забирали деньги, золотые украшения, инструменты, а также продукты питания. Общий ущерб составил порядка 190 тысяч рублей.

Воры проведут в исправительных колониях общего режима от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 9 месяцев лишения свободы. Кроме этого, трое из осужденных обязаны возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.

Тем временем, пермяк забыл свой телефон в такси, и водителя обвинили в краже. Возбуждено уголовное дело.